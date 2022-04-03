Сигналят и включают русские песни: Жители Германии устроили автопробег в поддержку России

На автомобилях развеваются флаги СССР, России и стран СНГ, в том числе Казахстана, а также полотна с эмблемой Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ.

Массовый автопробег в Германии в поддержку России. Видео © Twitter / OKamercel; t.me /zzzzzzzzzVzzzzzzzz

В Берлине местные жители устроили автопробег в поддержку России. Об этом сообщает телеграм-канал ZOV.

Отмечается, что на дороги города выехало более пяти тысяч машин. На автомобилях развеваются флаги СССР, России и стран СНГ, в том числе Казахстана, а также полотна с эмблемой Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ. Водители включают русские песни и сигналят.