Сигналят и включают русские песни: Жители Германии устроили автопробег в поддержку России
На автомобилях развеваются флаги СССР, России и стран СНГ, в том числе Казахстана, а также полотна с эмблемой Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ.
Массовый автопробег в Германии в поддержку России. Видео © Twitter / OKamercel; t.me /zzzzzzzzzVzzzzzzzz
В Берлине местные жители устроили автопробег в поддержку России. Об этом сообщает телеграм-канал ZOV.
Отмечается, что на дороги города выехало более пяти тысяч машин. На автомобилях развеваются флаги СССР, России и стран СНГ, в том числе Казахстана, а также полотна с эмблемой Воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ. Водители включают русские песни и сигналят.
Ранее премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Салониках встретили автопробегом в поддержку России. СМИ уточняют, что Мицотакис является ярым сторонником санкций против Москвы. Протестующие окружили его российскими и греческими флагами.
Кадр из видео t.me /zzzzzzzzzVzzzzzzzz