ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 21:53
4810

В Нью-Йорке провели акцию в поддержку жителей Донбасса

Митингующие также выступили за сокращение военных расходов США. Вместо этого они предлагают направить средства на системы здравоохранения и образования.

В субботу в центре Нью-Йорка прошла акция против поставок вооружения Украине и в поддержку Донбасса. Люди вышли с плакатами, на которых были призывы остановить нацистов на Украине, а также просьбы о прекращении поставок оружия в эту страну.

Как пишет ТАСС, в акции приняли участие более 10 человек. Митинг прошёл мирно, без каких-либо происшествий. Участники акции выступили также за сокращение военных расходов США. Вместо этого они предлагают направить средства на системы здравоохранения и образования.

"Важно рассказать о войне Украины против Донбасса, идущей последние восемь лет, о чём большинство людей в США ничего не знают, потому что от них это полностью скрывают. Мы не хотим войны с Россией, что может обернуться мировой войной. У нас столько внутренних проблем, например в системе здравоохранения, инфляция", отметил координатор группы "Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине" Грег Баттерфилд.

Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"
Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что массовые акции в поддержку российской "Операции Z" прошли в Тартусе и Латакии. Там подняли государственные флаги Сирии и РФ.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Артем Порвин
  • Новости
  • США
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar