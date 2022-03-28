Массовые акции в поддержку российской "Операции Z" прошли в Тартусе и Латакии
Участники подняли государственные флаги Сирии и РФ. В частности, в Латакии сотни граждан в одежде белого и голубого цветов выстроились в форме буквы Z.
В сирийских городах Тартус и Латакия прошли массовые акции в поддержку проводимой Россией "Операции Z" на Украине. Об этом сообщило агентство SANA.
"Массовые акции с участием жителей городов Латакия и Тартус прошли в поддержку России в её борьбе против США и Запада", — сказано в публикации.
Участники акции подняли российские и сирийские государственные флаги и транспаранты со словами поддержки в адрес нашей страны. А в Латакии сотни граждан в одежде белого и голубого цветов выстроились в форме буквы Z.
Ранее Лайф писал, что автопробег в поддержку "Операции Z" состоялся на Кубани. Участники патриотической акции встретились на одной из парковок Краснодара, откуда выехали в сторону Горячего Ключа. Именно здесь расположен памятник воинам 30-й Иркутской дивизии.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.