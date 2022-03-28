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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 08:52
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Состоялась премьера клипа "Победа за нами", который снят в городах Донбасса

Песня рассказывает о подвиге и отваге защитников Отечества, которые восемь лет отстаивали русский мир в регионе. Только за первые сутки ролик набрал почти 1 миллион просмотров.

26 марта Денис Майданов и Роман Разум — лидер ансамбля 2-го армейского корпуса ЛНР "Новороссия" — выпустили клип на песню под названием "Победа за нами".

"Видеоклип посвящается всем воинам, отстаивающим Русский мир на Украине, и всем, кто борется с укронацистами и предателями Родины. Дениса Майданова и Романа Разума объединяет настоящая мужская дружба и вера в победу нашей великой и непобедимой Армии России", — говорится в описании к ролику на YouTube.

Клип снимался в городах Донбасса и на передовой линии фронта. Впервые песня прозвучала на благотворительном концерте перед бойцами и гражданами освобождённых городов ДНР и ЛНР в ходе гуманитарной миссии 17–18 марта, организованной депутатами "Единой России". Тогда же стартовали и съёмки.

Песня рассказывает о подвиге и отваге защитников Отечества, которые восемь лет отстаивали Русский мир в Донбассе. Только за первые сутки ролик набрал почти 1 миллион просмотров.

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Скрин из видео YouTube

Григорий Воронцов
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