Состоялась премьера клипа "Победа за нами", который снят в городах Донбасса

Песня рассказывает о подвиге и отваге защитников Отечества, которые восемь лет отстаивали русский мир в регионе. Только за первые сутки ролик набрал почти 1 миллион просмотров.

26 марта Денис Майданов и Роман Разум — лидер ансамбля 2-го армейского корпуса ЛНР "Новороссия" — выпустили клип на песню под названием "Победа за нами".

"Видеоклип посвящается всем воинам, отстаивающим Русский мир на Украине, и всем, кто борется с укронацистами и предателями Родины. Дениса Майданова и Романа Разума объединяет настоящая мужская дружба и вера в победу нашей великой и непобедимой Армии России", — говорится в описании к ролику на YouTube.

Клип снимался в городах Донбасса и на передовой линии фронта. Впервые песня прозвучала на благотворительном концерте перед бойцами и гражданами освобождённых городов ДНР и ЛНР в ходе гуманитарной миссии 17–18 марта, организованной депутатами "Единой России". Тогда же стартовали и съёмки.

Песня рассказывает о подвиге и отваге защитников Отечества, которые восемь лет отстаивали Русский мир в Донбассе. Только за первые сутки ролик набрал почти 1 миллион просмотров.