Автопробег в поддержку "Операции Z" состоялся на Кубани
Участники патриотической акции встретились на одной из парковок Краснодара, откуда выехали в сторону Горячего Ключа. Именно здесь расположен памятник Воинам 30-й Иркутской дивизии.
Жители Краснодарского края устроили автопробег в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Сегодня днём колонна автомобилей с российскими флагами и символикой "Za победу" выехала из столицы Кубани.
Уточняется, что машины проследуют до Горячего Ключа, где расположен памятник Воинам 30-й Иркутской дивизии. Отметим, что расстояние между Горячим Ключом и Краснодаром составляет около 44 километров. В распоряжении Лайфа оказались видео сбора водителей, а также старт автопробега. Как видно на кадрах, в патриотической акции участвуют как легковые автомобили, так и грузовики.
А ранее Лайф сообщал, что жители Тель-Авива поддержали российскую "Операцию Z" автопробегом. Позже люди вышли на мирную акцию в парке на юге города. Там они выражали свою позицию под советские военные песни. Кто-то даже захватил на мероприятие красное Знамя Победы СССР в ВОВ.
Скрин из видео LIFE