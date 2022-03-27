Автопробег в поддержку "Операции Z" состоялся на Кубани

Участники патриотической акции встретились на одной из парковок Краснодара, откуда выехали в сторону Горячего Ключа. Именно здесь расположен памятник Воинам 30-й Иркутской дивизии.

Автопробег в поддержку "Операции Z" стартовал на Кубани. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители Краснодарского края устроили автопробег в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Сегодня днём колонна автомобилей с российскими флагами и символикой "Za победу" выехала из столицы Кубани.

Уточняется, что машины проследуют до Горячего Ключа, где расположен памятник Воинам 30-й Иркутской дивизии. Отметим, что расстояние между Горячим Ключом и Краснодаром составляет около 44 километров. В распоряжении Лайфа оказались видео сбора водителей, а также старт автопробега. Как видно на кадрах, в патриотической акции участвуют как легковые автомобили, так и грузовики.