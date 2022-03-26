Позже люди вышли на мирную акцию в парке на юге города. Там они выражали свою позицию под советские военные песни. Кто-то даже захватил на мероприятие красное Знамя Победы СССР в ВОВ.

Жители Тель-Авива поддержали российскую "Операцию Z" автопробегом и мирной демонстрацией в парке на юге города. Видео © Telegram / Игорь Коротченко / Голос Израиля

В израильском Тель-Авиве местные жители устроили автопробег в поддержку российской "Операции Z" на Украине. В Сети появились видео с мирной акции.

На кадрах видно, что множество участников мероприятия на машинах выехали на улицы израильской столицы. Автомобили украшены флагами России, Израиля и республик Донбасса.

Позже, по данным израильских СМИ, люди вышли на мирную акцию в парке на юге города. Там они выражали поддержку Москве под советские военные и российские патриотические песни. Кто-то даже захватил на мероприятие красное Знамя Победы СССР в ВОВ.