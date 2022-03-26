Врач рассказал, как националисты укрывались в больнице в Волновахе

Он рассказал о том, что украинские военные не объясняли причину своего нахождения в лечебном учреждении, а при отступлении разрушили его выстрелами из танка.

Врач разрушенной украинскими националистами больницы в Волновахе подтвердил, что боевики укрывались в лечебном учреждении. Об этом он сообщил во время пресс-тура для иностранных журналистов.

"Они (националисты. — Прим. Лайфа) не объясняли, видно, у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей", — сказал сотрудник медучреждения Денис.

Он добавил, что при отступлении украинские националисты разрушили больницу выстрелами из танка.

Ранее военный эксперт Леонков назвал места, где могут скрываться диверсанты ВСУ. Он также предупредил о том, что многие районы Донбасса сейчас заминированы, притом таким образом, что обезвредить эти мины могут только квалифицированные сапёры.