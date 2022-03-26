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Опубликовано 26 марта 2022, 11:10
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Военный эксперт Леонков назвал места, где могут скрываться диверсанты ВСУ

Он также предупредил о том, что многие районы Донбасса сейчас заминированы, притом таким образом, что обезвредить эти мины могут только квалифицированные сапёры.

Украинские националисты, переодетые в гражданское, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист также предупредил о том, что многие районы Донбасса, освобождённые силами ДНР и РФ, сейчас заминированы. Притом таким образом, что обезвредить эти мины могут только квалифицированные сапёры.

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"И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так — на территориях, которые освобождаются", — сказал Леонков.

Специалист напомнил, что США ранее хвастались подготовкой специалистов для диверсионно-разведывательной работы на Украине, включая минно-подрывное дело.

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А накануне в Генштабе ВС России сообщили, что в Чёрном море дрейфует не менее десяти украинских мин. Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части моря.

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Getty Images / Maksym Voitenko / Anadolu Agency

Ирина Мусина
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