Военный эксперт Леонков назвал места, где могут скрываться диверсанты ВСУ

Он также предупредил о том, что многие районы Донбасса сейчас заминированы, притом таким образом, что обезвредить эти мины могут только квалифицированные сапёры.

Украинские националисты, переодетые в гражданское, могут вести диверсионную деятельность в освобождённых городах ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист также предупредил о том, что многие районы Донбасса, освобождённые силами ДНР и РФ, сейчас заминированы. Притом таким образом, что обезвредить эти мины могут только квалифицированные сапёры.

"И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так — на территориях, которые освобождаются", — сказал Леонков.

Специалист напомнил, что США ранее хвастались подготовкой специалистов для диверсионно-разведывательной работы на Украине, включая минно-подрывное дело.