Генштаб ВС России сообщил, что в Чёрном море дрейфует не менее десяти украинских мин
Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части моря.
Украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море. Речь идёт минимум о десяти минах, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря, что создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", — сказал он.
Генерал-полковник подчеркнул, что минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного якорными минами устаревшего типа является безрассудством. Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.
Ранее Лайф сообщал, что корабли в Чёрном море были предупреждены об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Тогда уточнялось, что речь идёт примерно о 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение было направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. Там отмечали, что под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются в западной части Чёрного моря. Обрыв тросов говорит о том, что техническое состояние снарядов было неудовлетворительным.
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