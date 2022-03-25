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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 13:56
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Генштаб ВС России сообщил, что в Чёрном море дрейфует не менее десяти украинских мин

Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части моря.

Украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море. Речь идёт минимум о десяти минах, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря, что создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", — сказал он.

Генерал-полковник подчеркнул, что минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного якорными минами устаревшего типа является безрассудством. Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.

ФСБ предупредила об угрозе дрейфа украинских якорных мин из Чёрного моря к Босфору
ФСБ предупредила об угрозе дрейфа украинских якорных мин из Чёрного моря к Босфору

Ранее Лайф сообщал, что корабли в Чёрном море были предупреждены об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Тогда уточнялось, что речь идёт примерно о 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение было направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. Там отмечали, что под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются в западной части Чёрного моря. Обрыв тросов говорит о том, что техническое состояние снарядов было неудовлетворительным.

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Оксана Попова
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