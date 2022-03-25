Генштаб ВС России сообщил, что в Чёрном море дрейфует не менее десяти украинских мин

Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части моря.

Украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море. Речь идёт минимум о десяти минах, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря, что создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов", — сказал он.

Генерал-полковник подчеркнул, что минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного якорными минами устаревшего типа является безрассудством. Объекты представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.