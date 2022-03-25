Байден выступит с новой "значительной" речью по событиям на Украине
Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / whitehouse
В своём обращении 26 марта он собирается объяснить контекст и историю конфликта, изложить личное видение его перспектив.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует завтра, 26 марта, выступить с ещё одной "значительной" речью о событиях на Украине, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Завтра он выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии", — сообщил он журналистам. В своём выступлении Байден собирается объяснить контекст и историю конфликта, изложить своё видение его перспектив.
Накануне Байден прибыл в Бельгию на саммит лидеров стран НАТО. В ходе мероприятия он сделал ряд заявлений. Хозяин Белого дома сообщил, что США не планируют использовать химоружие ни при каких обстоятельствах. Кроме того, президент подчеркнул, что он лично участвует в контактах с энергопоставщиками, включая Катар, для наращивания поставок в ЕС на фоне "Операции Z". Также американский лидер выступил с заявлением о том, что Украина должна сама решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.