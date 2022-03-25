Байден выступит с новой "значительной" речью по событиям на Украине

В своём обращении 26 марта он собирается объяснить контекст и историю конфликта, изложить личное видение его перспектив.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует завтра, 26 марта, выступить с ещё одной "значительной" речью о событиях на Украине, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Завтра он выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии", — сообщил он журналистам. В своём выступлении Байден собирается объяснить контекст и историю конфликта, изложить своё видение его перспектив.