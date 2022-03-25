Генштаб ВС России: Безвозвратные потери ВСУ в ходе "Операции Z" достигли 14 тысяч военных

Как сообщил генерал-полковник Рудской, ещё около 16 тысяч солдат не могут выполнять боевые задачи, поскольку нуждаются в медицинской помощи.

С начала военной спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли около 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч — безвозвратные. Об этом сообщил на брифинге об итогах "Операции Z" за месяц первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные", — уточнил он.