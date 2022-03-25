Генштаб ВС России: Безвозвратные потери ВСУ в ходе "Операции Z" достигли 14 тысяч военных
Как сообщил генерал-полковник Рудской, ещё около 16 тысяч солдат не могут выполнять боевые задачи, поскольку нуждаются в медицинской помощи.
С начала военной спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли около 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч — безвозвратные. Об этом сообщил на брифинге об итогах "Операции Z" за месяц первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
"За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные", — уточнил он.
Ранее Минобороны РФ обвинило СБУ в расстреле мирных жителей за просьбу выпустить их из Чернигова. В военном ведомстве отметили, что значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах, по-прежнему ищет возможности для эвакуации в Россию.
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