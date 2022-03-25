Генштаб РФ раскрыл потери в ходе спецоперации на Украине с обеих сторон

По данным первого замначальника Генштаба ВС РФ, снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено.

Потери Вооружённых сил Украины за месяц военных действий составили более 14 тысяч. Также в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. Об этом сообщил первый замначальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", — отметил он.

По данным Рудского, потери ВСУ за месяц военных действий составили примерно 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.