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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 13:29
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Генштаб РФ раскрыл потери в ходе спецоперации на Украине с обеих сторон

По данным первого замначальника Генштаба ВС РФ, снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено.

Потери Вооружённых сил Украины за месяц военных действий составили более 14 тысяч. Также в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. Об этом сообщил первый замначальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", отметил он.

По данным Рудского, потери ВСУ за месяц военных действий составили примерно 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

"Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено", — добавил замначальника Генштаба.

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А ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" на Украине проводится строго по утверждённому плану и приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирных жителей. Сергей Рудской добавил, что Вооружённые силы России выполнили основные задачи первого этапа "Операции Z", в результате боевой потенциал войск Незалежной существенно снижен.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Александра Вишнякова
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