Генштаб ВС России заявил о выполнении основных задач первого этапа "Операции Z"

Теперь российские военные могут сосредоточить усилия на достижении главной цели, которой является освобождение Донбасса.

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооружённые силы России выполнили основные задачи первого этапа "Операции Z" на Украине. В результате боевой потенциал войск Незалежной существенно снижен.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооружённых сил Украины, что позволяет, ещё раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — сказал Рудской.