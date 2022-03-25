Российские военные будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса, заявили в Генштабе

По словам генерал-полковника Рудского, Россия изначально не планировала штурм городов Украины, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача — полное освобождение Донбасса. Об этом заявил в пятницу первый замначальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном: полном освобождении Донбасса", — отметил генерал-полковник.

Он отметил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений.