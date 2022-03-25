Российские военные будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса, заявили в Генштабе
По словам генерал-полковника Рудского, Россия изначально не планировала штурм городов Украины, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.
Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача — полное освобождение Донбасса. Об этом заявил в пятницу первый замначальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном: полном освобождении Донбасса", — отметил генерал-полковник.
Он отметил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений.
"Руководство Украины дважды — в 2014 и 2015 годах — пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путём, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны", — добавил Рудской.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.
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