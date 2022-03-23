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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 08:31
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Восемь залпов: Минобороны РФ показало видео нанесения ударов "Калибрами" по объектам ВСУ

Ранее сообщалось о том, что Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили арсенал украинской стороны под Ровно.

Нанесение удара "Калибрами" по инфраструктуре ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

За кадром слышно, что экипаж ведёт подсчёт выпущенных по позициям ВСУ снарядов. Всего в залпе было использовано восемь крылатых ракет "Калибр".

Лайф сообщал, что вечером 22 марта Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по арсеналу ВСУ в населённом пункте Оржев в 14 километрах от города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Оксана Попова
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