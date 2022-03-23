Великобритания пять лет присылала военных инструкторов на Украину для подготовки к НАТО

Об этом в беседе с российскими пранкерами проговорился министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выпустили новый отрывок беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который был уверен, что говорит с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В новом видео Уоллес подтверждает заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и признаётся, что Лондон присылал Киеву военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы "выйти на нужный этап" и приблизиться к альянсу.

В разговоре с собеседником Уоллес оправдывается за то, что Украина до сих пор не является членом НАТО. Он напоминает, что в альянс входит 30 стран и проблема, по его словам, именно в этом — "не так-то просто заставить каждого сказать "да". Но Великобритания, как утверждает министр, точно поддерживает Киев в этом устремлении и сделала со своей стороны всё возможное для интеграции в НАТО Украины.

"Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап", — заявил Уоллес в беседе с лже-Шмыгалем.