Госдума приняла закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий
Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур на получение мер социальной поддержки.
Госдума РФ единогласно в трёх чтениях приняла закон, который предоставит участникам специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР статус ветерана боевых действий.
Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.
"Знаем, что наши солдаты, офицеры и генералы всех национальностей выполняют свой воинский долг с достоинством и честью, не щадя жизни для достижения полной победы над врагом. Распространение на них и членов их семей мер социальной поддержки позволит сохранить уверенность, что их поддерживает вся наша огромная страна", — отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Напомним, документ на рассмотрение внесла "Единая Россия". Как отмечал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, те, кто сегодня рискует жизнью ради безопасности нашей страны, заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё.
Агентство "Москва"