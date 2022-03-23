Госдума приняла закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур на получение мер социальной поддержки.

Госдума РФ единогласно в трёх чтениях приняла закон, который предоставит участникам специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР статус ветерана боевых действий.

Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.

"Знаем, что наши солдаты, офицеры и генералы всех национальностей выполняют свой воинский долг с достоинством и честью, не щадя жизни для достижения полной победы над врагом. Распространение на них и членов их семей мер социальной поддержки позволит сохранить уверенность, что их поддерживает вся наша огромная страна", — отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.