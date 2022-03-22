Турчак: ЕР внесла в Госдуму законопроект о признании участников "Операции Z" ветеранами

Военнослужащие РФ получат дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов, оплате ЖКХ и проезде на транспорте, а также санаторное и медицинское обслуживание.

"Единая Россия" внесла законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Наши парни сегодня мужественно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине, рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, жителей Донбасса. Они заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё", — отметил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он добавил, что военнослужащие получат дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов, оплате ЖКХ и проезде на транспорте, а также санаторное и медицинское обслуживание. Среди тех, кто поддержал инициативу правящей российской партии, есть министерства, а также Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.

Ранее комиссия кабмина одобрила закон о признании участников "Операции Z" ветеранами. Согласно тексту документа, лица, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции в Незалежной, а также Донецкой и Луганской народных республиках, получают статус ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий.