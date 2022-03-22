Опрос: 70% россиян не станут покупать товары ушедших из РФ фирм, если те решат вернуться

Большинство россиян не станет покупать продукцию временно приостановивших свою деятельность в России зарубежных компаний, даже если они решат вновь работать на российском рынке. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru.

По данным исследования, ровно 70% жителей России точно не станут покупать продукцию ушедших с российского рынка зарубежных компаний, даже если они вернутся. При этом 26% опрошенных сообщили, что и раньше у них ничего не покупали и не будут впредь, а 44% объявили бойкот начиная с текущего момента.

"Ушли и пусть не возвращаются, рынок сбыта — это святое место, оно, как известно, пусто не бывает", — сказал один из участников опроса.

"Мне западные бренды не нужны, я даже не заметила, что они ушли", — добавила другая респондентка.

Однако 21% россиян ответил, что попытаются найти замену западным товарам, но если им это не удастся, то придётся снова пользоваться зарубежной продукцией в случае возвращения компании на российский рынок.

"Будет возможность заменить своим — отлично. Нет — буду покупать продукцию ушедших контор, если они, конечно, вернутся", — уточнил один из опрошенных.

С другой стороны — 8% участников исследования заявили, что с нетерпением ждут возвращения западных брендов. Так, кто-то хочет смотреть голливудские фильмы, а кто-то делает выбор в пользу зарубежного качества одежды, косметики и обуви.

"Австрийскую, испанскую обувь, немецкое, французское бельё нельзя заменить китайским товаром", — сокрушается участница исследования.

Оставшийся 1% россиян выбрали ответ "другое", указав, что им без разницы, кто производит тот или иной пришедшийся им по душе товар. Опрос kp.ru проводился в социальных сетях. Количество респондентов составило 26,7 тысячи человек.