ВЦИОМ: Уровень доверия Путину вырос в России почти до 80%

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,6% россиян, этот показатель за неделю вырос на 2,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"О своём доверии Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,2% (плюс 2,6% к прошлому опросу)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России положительно оценивают 50,7% граждан (показатель также вырос — на 2,7% за неделю) и 52% (+2,3%) соответственно. При этом доверяют Мишустину 62% респондентов.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40%, КПРФ — 11,8%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 6,3%, "Новые люди" — 5,2%, у всех этих политсил показатели выросли за неделю. 0,2% потеряла в поддержке ЛДПР — 7,2%. Лидеры парламентских фракций тоже укрепили доверие граждан: Владимиру Жириновскому доверяют 39,5% респондентов, Геннадию Зюганову — 28,5%, Сергею Миронову — 28,6%, Алексею Нечаеву — 7,3%.

Опрос проводился с 7 по 13 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.