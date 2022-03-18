Профессор Юзвинкевич: В Петербурге нет дефицита кардиостимуляторов из-за санкций

В Санкт-Петербурге нет дефицита кардиостимуляторов после введения антироссийских санкций. Все виды приборов есть в наличии, плановые операции будут идти согласно графику. Об этом рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции городской больницы № 26, доктор медицинских наук, профессор Сергей Юзвинкевич в интервью газете "Петербургский дневник".

"Имплантируются кардиостимуляторы всех видов, моделей и производителей... Кардиостимуляторы всегда есть в наличии, квоты имеются, бесперебойная помощь пациентам с брадикардией и тахикардией оказывается без каких-либо проблем", — заверил он.

С момента начала пандемии, по словам Юзвинкевича, нагрузка на стационар возросла, потому что ряд ведущих медицинских учреждений были перепрофилированы, потоки пациентов, которые были традиционно ориентированы на Покровскую больницу, Городскую больницу № 2, Мариинскую больницу, перешли на нас. Но специалисты были готовы. Если в 2019 году было имплантировано 850 кардиостимуляторов, в 2020 году – 871, то в 2021 году – уже 948. Прирост существенный.

"Это означает, что все больные получили своевременно необходимую помощь. В первую очередь это пациенты с первичными брадикардиями. Вторая важная категория, которой мы уделяем особое внимание, – пациенты, которым ранее были поставлены кардиостимуляторы и у которых начал подходить срок замены кардиостимулятора. Причем это не только пациенты, которые оперировались в нашем центре, но и в других стационарах", — говорит Сергей Анатольевич.

Врач не устает твердить пациентам, что сердечные аритмии вызывают большое количество разных полиморфных жалоб, сам пациент не может установить себе диагноз. Зачастую достаточно проведения электрокардиограммы, и даже сложные исследования (суточное мониторирование, эхокардиограмма) требуются далеко не всегда. Как правило, первая снятая ЭКГ уже показывает отклонения.

"Пациенту, который ощутил у себя отклонения от обычного состояния (появление редкого пульса, особенно связанного с обмороками или сильными головокружениями в состоянии покоя, ощущение горячей волны, прилива жара, "кипятка" к голове, усиление одышки при небольших нагрузках, отеки на ногах и на лице), – к этому надо очень серьезно относиться. Человек должен в неотложном порядке обратиться в поликлинику, наши коллеги прекрасно в этом разбираются. Буквально в тот день, когда пациент получил направление от терапевта, он может прийти к нам до 15 часов, и в этот же день может состояться отборочная комиссия", — комментирует Юзвинкевич.

Помимо поражения проводящей системы сердца, на которую влияет коронавирус, кардиологи всё чаще видят учащение приступов мерцательной аритмии, фибрилляции предсердий, появление желудочковой тахикардии. Коронавирус повреждает и внутреннюю стенку сосудов, способствует образованию тромбов.

"Обращаюсь к гражданам: если почувствовали характерные сердечные боли – это боль на какую-то определенную нагрузку, боль широкая – с ладонь шириной, в грудной клетке – это тревожный симптом. Точечные, колющие боли – это, скорее, неврологическая, позвоночная боль. А сердечные боли – это ощущение сжатия, жжения, давления, причем боль может возникать не обязательно в грудной клетке, может болеть левая челюсть, левое ухо, левая лопатка", — перечисляет он.

Ещё один симптом – плохая переносимость физической нагрузки в условиях холодного воздуха. Например, если подул холодный ветер и заложило грудь, то не терпите, идите к врачу, призывает доктор. Даже молодым при появлении таких симптомов надо обратиться к терапевту, сделать ЭКГ, суточное мониторирование.