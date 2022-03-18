В России отказались закрывать рестораны Burger King

По его словам, RBI не может заставить партнёров уйти с российского рынка или отменить все соглашения, так как для этого нет законных оснований. Контракт о франшизе не позволяет в одностороннем порядке изменить условия договора. Однако иностранная компания начала процесс отчуждения своей доли в бизнесе. Процедура займёт некоторое время в связи с условиями соглашения о совместном предприятии. Шир также сообщил, что холдинг приостановил всю поддержку российского рынка. Это значит, что оставшиеся в РФ рестораны не будут получать помощь в операционной деятельности, маркетинге и поддержании цепочки поставок. Кроме того, холдинг не одобрит им новые инвестиции и расширение сети. На данный момент в России открыто около 800 ресторанов Burger King.