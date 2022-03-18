В России отказались закрывать рестораны Burger King
В холдинге, куда входит сеть фастфуда, отметили, что они не могут заставить партнёров уйти с рынка, так как для этого нет законных оснований.
Несмотря на введение санкций против РФ, владельцы сети ресторанов быстрого питания Burger King отказались уходить с российского рынка. Об этом сообщил президент по международным вопросам холдинга Restaurant Brands International Inc. Дэвид Шир на официальном сайте RBI.
"Мы связались с главным оператором бизнеса (в РФ. — Прим. Лайфа) и потребовали прекращения работы ресторанов Burger King в России. Они отказались это сделать", — говорится в заявлении президента холдинга.
По его словам, RBI не может заставить партнёров уйти с российского рынка или отменить все соглашения, так как для этого нет законных оснований. Контракт о франшизе не позволяет в одностороннем порядке изменить условия договора. Однако иностранная компания начала процесс отчуждения своей доли в бизнесе. Процедура займёт некоторое время в связи с условиями соглашения о совместном предприятии. Шир также сообщил, что холдинг приостановил всю поддержку российского рынка. Это значит, что оставшиеся в РФ рестораны не будут получать помощь в операционной деятельности, маркетинге и поддержании цепочки поставок. Кроме того, холдинг не одобрит им новые инвестиции и расширение сети. На данный момент в России открыто около 800 ресторанов Burger King.
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Ранее Лайф сообщал, что рестораны турецкого фастфуда Chitir Chicken могут открыться в России в мае. На первоначальном этапе планируется открыть 5–10 точек в Москве и других городах-миллионниках. При этом в перспективе компания планирует запустить до 500–600 кафе по всей стране.