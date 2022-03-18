Скончался чемпион России по футболу в составе "Спартака" Бахарев

Бывший футболист московского "Спартака" Алексей Бахарев скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на сайте донецкого "Шахтёра", за который он также выступал.

"Шахтёр" выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Бахарева", — говорится в сообщении пресс-службы.

Причины смерти футболиста, который после окончания игровой карьеры более десяти лет проработал детским тренером в академии "Шахтёра", не называются.