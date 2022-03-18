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18 марта, 12:02

Скончался чемпион России по футболу в составе "Спартака" Бахарев

Он умер на 46-м году жизни. Причины смерти не называются.

Бывший футболист московского "Спартака" Алексей Бахарев скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на сайте донецкого "Шахтёра", за который он также выступал.

"Шахтёр" выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Бахарева", — говорится в сообщении пресс-службы.

Причины смерти футболиста, который после окончания игровой карьеры более десяти лет проработал детским тренером в академии "Шахтёра", не называются.

Бывший вратарь "Анжи" скончался в возрасте 37 лет

Бывший вратарь "Анжи" скончался в возрасте 37 лет

Бахарев выступал за "Спартак" в 1997 году, став чемпионом России. Большую часть карьеры он провёл в "Шахтёре". Также полузащитник играл за тольяттинскую "Ладу" и волгоградский "Ротор". На его счету по одному товарищескому матчу за сборные России и Украины.

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ФК "Шахтёр"

Роман Фейгин

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