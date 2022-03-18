Скончался чемпион России по футболу в составе "Спартака" Бахарев
Он умер на 46-м году жизни. Причины смерти не называются.
Бывший футболист московского "Спартака" Алексей Бахарев скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на сайте донецкого "Шахтёра", за который он также выступал.
"Шахтёр" выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Бахарева", — говорится в сообщении пресс-службы.
Причины смерти футболиста, который после окончания игровой карьеры более десяти лет проработал детским тренером в академии "Шахтёра", не называются.
Бахарев выступал за "Спартак" в 1997 году, став чемпионом России. Большую часть карьеры он провёл в "Шахтёре". Также полузащитник играл за тольяттинскую "Ладу" и волгоградский "Ротор". На его счету по одному товарищескому матчу за сборные России и Украины.
ФК "Шахтёр"