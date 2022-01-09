Бывший вратарь "Анжи" скончался в возрасте 37 лет

Бывший голкипер махачкалинского "Анжи" Виктор Чакрыгин умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается на сайте дагестанского футбольного клуба.

Причина смерти футболиста не уточняется. 25 января вратарю должно было исполниться 38 лет.

"Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты "Анжи" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора", — говорится в сообщении пресс-службы.