Бывший вратарь "Анжи" скончался в возрасте 37 лет
В составе махачкалинской команды он играл с 2008 по 2009 год.
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Бывший голкипер махачкалинского "Анжи" Виктор Чакрыгин умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается на сайте дагестанского футбольного клуба.
Причина смерти футболиста не уточняется. 25 января вратарю должно было исполниться 38 лет.
"Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты "Анжи" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора", — говорится в сообщении пресс-службы.
Чакрыгин играл за "Анжи" с 2008 по 2009 год. За клуб он провёл девять матчей во всех турнирах. Также голкипер выступал за махачкалинское "Динамо", пензенский "Зенит" и команду "Русичи" из Орла.
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