НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший вратарь "Анжи" скончался в возрасте 37 лет

В составе махачкалинской команды он играл с 2008 по 2009 год.

9 января, 13:38
5192

Фото © Shutterstock

Бывший голкипер махачкалинского "Анжи" Виктор Чакрыгин умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается на сайте дагестанского футбольного клуба.

Причина смерти футболиста не уточняется. 25 января вратарю должно было исполниться 38 лет.

"Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты "Анжи" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора", говорится в сообщении пресс-службы.

На 53-м году жизни умер трёхкратный призёр ОИ волейболист Вадим Хамутцких

На 53-м году жизни умер трёхкратный призёр ОИ волейболист Вадим Хамутцких

Чакрыгин играл за "Анжи" с 2008 по 2009 год. За клуб он провёл девять матчей во всех турнирах. Также голкипер выступал за махачкалинское "Динамо", пензенский "Зенит" и команду "Русичи" из Орла.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1