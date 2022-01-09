Биатлонист сборной России Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 километра на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Оберхофе.

Логинов, в пятницу выигравший спринт, стартовал первым и до последнего из четырёх огневых рубежей лидировал с большим преимуществом. При этом на решающей стрельбе из положения стоя он допустил три промаха, поразив лишь две мишени из пяти.

На последний круг россиянин ушёл третьим, но на финише пропустил вперёд ещё и двух норвежцев — Тарьея Бё и Стурлу Холма Легрейда. Итоговое отставание Логинова от лидера составило 18,5 секунды. По ходу дистанции он прошёл четыре штрафных круга.

Золотую медаль с двумя промахами завоевал француз Кантен Фийон-Майе. Вторым стал Себастьян Самуэльссон из Швеции. С одним штрафным кругом он уступил победителю 9,9 секунды. Третье место занял Тарьей Бё (три промаха; +15,6).