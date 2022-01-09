Рафаэль Надаль выиграл 89-й турнир в теннисной карьере
По этому показателю за всю историю Открытой эры он уступает только американцу Джимми Коннорсу, швейцарцу Роджеру Федереру и чеху Ивану Лендлу.
Фото © AustralianOpen
Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил Максима Кресси из США в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Призовой фонд соревнований превышал 500 тысяч долларов.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Надаль исполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми, отдал сопернику одну свою подачу.
The legend grows 🙌@RafaelNadal claims ATP title No. 89, 7-6 6-3 over Maxime Cressy. #MelbourneTennis pic.twitter.com/T9HKezzAt3— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022
Надаль побил собственный рекорд, взяв как минимум один титул за сезон 19-й год подряд. Его ближайший преследователь — серб Новак Джокович, выигрывающий турниры на протяжении 16 сезонов.
Титул стал для Надаля 89-м за карьеру. По этому показателю за всю Открытую эру (с 1968 года) он занимает четвёртое место, уступая только американцу Джимми Коннорсу (109 трофеев), швейцарцу Роджеру Федереру (103) и чеху Ивану Лендлу, выступавшему за Чехословакию и США (94).
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