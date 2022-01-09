Рафаэль Надаль выиграл 89-й турнир в теннисной карьере

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил Максима Кресси из США в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Призовой фонд соревнований превышал 500 тысяч долларов.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Надаль исполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми, отдал сопернику одну свою подачу.

Надаль побил собственный рекорд, взяв как минимум один титул за сезон 19-й год подряд. Его ближайший преследователь — серб Новак Джокович, выигрывающий турниры на протяжении 16 сезонов.