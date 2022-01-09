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Рафаэль Надаль выиграл 89-й турнир в теннисной карьере

По этому показателю за всю историю Открытой эры он уступает только американцу Джимми Коннорсу, швейцарцу Роджеру Федереру и чеху Ивану Лендлу.

9 января, 11:41
<p>Фото © AustralianOpen</p>

Фото © AustralianOpen

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил Максима Кресси из США в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Призовой фонд соревнований превышал 500 тысяч долларов.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Надаль исполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми, отдал сопернику одну свою подачу.

Надаль побил собственный рекорд, взяв как минимум один титул за сезон 19-й год подряд. Его ближайший преследователь — серб Новак Джокович, выигрывающий турниры на протяжении 16 сезонов.

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Титул стал для Надаля 89-м за карьеру. По этому показателю за всю Открытую эру (с 1968 года) он занимает четвёртое место, уступая только американцу Джимми Коннорсу (109 трофеев), швейцарцу Роджеру Федереру (103) и чеху Ивану Лендлу, выступавшему за Чехословакию и США (94).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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