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Теннисистка Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира в Мельбурне

Для экс первой ракетки мира титул стал 23-м в карьере.

9 января, 08:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUycsQ8pweB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">v.kudermetova</a></p>

Фото © Instagram / v.kudermetova

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 2:6, 3:6. Призовой фонд соревнований превысил 239 тысяч долларов.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время россиянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести, отдав сопернице пять своих подач. Для экс первой ракетки мира титул стал 23-м в карьере.

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Также в воскресенье завершились ещё два женских теннисных турнира в Австралии. На других соревнованиях в Мельбурне представительница США Аманда Анисимова одолела Александру Соснович из Белоруссии — 7:5, 1:6, 6:4. В Аделаиде первая ракетка мира — австралийка Эшли Барти — в финале победила Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 6:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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