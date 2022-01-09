Теннисистка Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 2:6, 3:6. Призовой фонд соревнований превысил 239 тысяч долларов.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время россиянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести, отдав сопернице пять своих подач. Для экс первой ракетки мира титул стал 23-м в карьере.