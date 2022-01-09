Теннисистка Кудерметова проиграла Халеп в финале турнира в Мельбурне
Для экс первой ракетки мира титул стал 23-м в карьере.
Фото © Instagram / v.kudermetova
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в финале турнира в австралийском Мельбурне со счётом 2:6, 3:6. Призовой фонд соревнований превысил 239 тысяч долларов.
🇷🇴 SI-MO-NA 🇷🇴— wta (@WTA) January 9, 2022
It's a 23rd career title for @simona_halep! 🏆 pic.twitter.com/rsCtFmK6Xe
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время россиянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести, отдав сопернице пять своих подач. Для экс первой ракетки мира титул стал 23-м в карьере.
Также в воскресенье завершились ещё два женских теннисных турнира в Австралии. На других соревнованиях в Мельбурне представительница США Аманда Анисимова одолела Александру Соснович из Белоруссии — 7:5, 1:6, 6:4. В Аделаиде первая ракетка мира — австралийка Эшли Барти — в финале победила Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 6:2.
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