Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup

Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.

В первом матче Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй встрече дня Даниил Медведев сумел обыграть Феликса Оже-Альяссима и восстановил равенство в матче (счёт игры 6:4, 6:0 в пользу россиянина). В решающей встрече полуфинала наш дуэт Сафиуллин / Медведев проиграл канадцам — 6:4, 5:7, 7:10.