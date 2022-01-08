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Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup

Именно наша команда является действующим победителем турнира. Вторым финалистом стала Испания.

8 января, 08:54
<p>Фото © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS</p>

Фото © ТАСС / EPA / MICK TSIKAS

Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.

В первом матче Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй встрече дня Даниил Медведев сумел обыграть Феликса Оже-Альяссима и восстановил равенство в матче (счёт игры 6:4, 6:0 в пользу россиянина). В решающей встрече полуфинала наш дуэт Сафиуллин / Медведев проиграл канадцам — 6:4, 5:7, 7:10.

Определился соперник сборной России по теннису в полуфинале ATP Cup

Определился соперник сборной России по теннису в полуфинале ATP Cup

Таким образом, в финале ATP Cup встретятся сборные Канады и Испании. Добавим, что в прошлом году победу одержала именно наша национальная команда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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