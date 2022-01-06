Рублёв и Павлюченкова начали подготовку к Australian Open после перенесённого коронавируса
Первый турнир Большого шлема нынешнего сезона стартует 17 января в Мельбурне.
Анастасия Павлюченкова. Фото © Twitter / NastiaPav
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова начали подготовку к первому в нынешнем сезоне турниру Большого шлема Australian Open. С конца декабря оба спортсмена болели CoViD-19.
Рублёв заразился коронавирусом 27 декабря. О его выздоровлении сообщила Федерация тенниса России в своём аккаунте в Facebook.
"Андрей Рублёв сдал новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Он уже прилетел в Мельбурн", — говорится в сообщении пресс-службы.
Павлюченкова 30 декабря объявила, что сдала положительный тест, но уже успела выздороветь. Сейчас она также находится в Австралии.
"Потихонечку восстанавливаюсь и уже начинаю готовиться к Australian Open. Спасибо всем за тёплые слова и поддержку", — написала теннисистка в "Твиттере".
В августе Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте. В финале они победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
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