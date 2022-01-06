Рублёв и Павлюченкова начали подготовку к Australian Open после перенесённого коронавируса

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова начали подготовку к первому в нынешнем сезоне турниру Большого шлема Australian Open. С конца декабря оба спортсмена болели CoViD-19.

Рублёв заразился коронавирусом 27 декабря. О его выздоровлении сообщила Федерация тенниса России в своём аккаунте в Facebook.

"Андрей Рублёв сдал новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Он уже прилетел в Мельбурн", — говорится в сообщении пресс-службы.

Павлюченкова 30 декабря объявила, что сдала положительный тест, но уже успела выздороветь. Сейчас она также находится в Австралии.

"Потихонечку восстанавливаюсь и уже начинаю готовиться к Australian Open. Спасибо всем за тёплые слова и поддержку", — написала теннисистка в "Твиттере".