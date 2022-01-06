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Рублёв и Павлюченкова начали подготовку к Australian Open после перенесённого коронавируса

Первый турнир Большого шлема нынешнего сезона стартует 17 января в Мельбурне.

6 января, 15:33
<p>Анастасия Павлюченкова. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NastiaPav/status/1479066061605519366/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NastiaPav</a></p>

Анастасия Павлюченкова. Фото © Twitter / NastiaPav

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова начали подготовку к первому в нынешнем сезоне турниру Большого шлема Australian Open. С конца декабря оба спортсмена болели CoViD-19.

Рублёв заразился коронавирусом 27 декабря. О его выздоровлении сообщила Федерация тенниса России в своём аккаунте в Facebook.

"Андрей Рублёв сдал новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Он уже прилетел в Мельбурн", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Павлюченкова 30 декабря объявила, что сдала положительный тест, но уже успела выздороветь. Сейчас она также находится в Австралии.

"Потихонечку восстанавливаюсь и уже начинаю готовиться к Australian Open. Спасибо всем за тёплые слова и поддержку", — написала теннисистка в "Твиттере".

В августе Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте. В финале они победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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