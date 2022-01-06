Австралийские власти отложили депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича

Австралийские власти согласились отложить депортацию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, виза которого была аннулирована. Об этом сообщает издание The Age.

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Федерального суда Австралии после апелляции адвокатов теннисиста. Новые слушания состоятся в понедельник, 10 января.

Накануне Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

Ранее Джокович объявил, что примет участие в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open, несмотря на отказ от прививки. По словам лидера мирового тенниса, он получил медицинский отвод.