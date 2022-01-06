Австралия аннулировала визу первой ракетки мира Новака Джоковича
В соответствии с законодательством спортсмен будет выдворен из страны.
Новак Джокович. Фото © ТАСС / AP / Luca Bruno
Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, прилетевшего в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open. Об этом сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF).
"ABF может подтвердить, что Джокович не предоставил надлежащих доказательств соответствия требованиям въезда в Австралию и его виза была аннулирована", — говорится в заявлении.
В пограничной службе добавили, что в соответствии с законодательством Джокович будет выдворен из страны. Вместе с тем ситуацию прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, подчеркнув, что никто не может стоять выше правил, установленных государством.
"Правила есть правила, особенно когда речь идёт о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от CoViD один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность", — написал он у себя в твиттере.
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Напомним, что сербского теннисиста Новака Джоковича задержали накануне в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Как сообщалось, представители команды первой ракетки мира запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, который ранее получил Джокович.
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