Австралия аннулировала визу первой ракетки мира Новака Джоковича

Власти Австралии аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, прилетевшего в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open. Об этом сообщили в Федеральной пограничной службе страны (ABF).

"ABF может подтвердить, что Джокович не предоставил надлежащих доказательств соответствия требованиям въезда в Австралию и его виза была аннулирована", — говорится в заявлении.

В пограничной службе добавили, что в соответствии с законодательством Джокович будет выдворен из страны. Вместе с тем ситуацию прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, подчеркнув, что никто не может стоять выше правил, установленных государством.

"Правила есть правила, особенно когда речь идёт о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от CoViD один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность", — написал он у себя в твиттере.