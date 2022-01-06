ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев ковида, выявленных в мире за сутки

В среду, 5 января, во всём мире было выявлено 2 294 039 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель за всё время эпидемии.

По данным организации, впервые число суточных случаев превысило два миллиона. Также сообщается, что с начала пандемии в ВОЗ поступили данные о 293 750 692 случаях заражения инфекцией и 5 454 131 умершем. В первую тройку по общему числу подтверждённых случаев вошли США (55 972 114), Индия (35 018 358) и Бразилия (22 305 078). Россия в этом рейтинге заняла пятое место (10 585 984).