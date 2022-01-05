Как навязчивости незаметно убивают даже самые крепкие отношения

Любой партнёр — даже самый потрясающий — нет-нет да и вызовет раздражение и недовольство. Иногда для этого есть настоящая причина, а иногда всё дело в обсессивно-компульсивном расстройстве. Оно заставляет ссориться на пустом месте и разрушает пару. Психотерапевты собрали самые частые ситуации, в которых могут возникнуть предательские мысли, и подсказали, как эффективно избавиться от них.

Влечение

Испытывать интерес к другим людям — нормальное состояние для человека, в паре он находится или нет. Но такие моменты вызывают сомнения в собственном выборе. Психологи советуют проанализировать свои отношения и выяснить, в чём партнёр уступает конкуренту, а затем постараться это исправить. Например, в отношениях не хватает физического контакта — можно попросить избранника чаще обнимать вас. Однако проблема работает и в обратную сторону. Если в интимной жизни наступило затишье, то стоит проверить, не виноваты ли в этом стресс и усталость от работы. При отрицательном ответе эксперты предлагают привнести в секс что-то новое или обратиться к семейному психотерапевту.

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Ссоры

Ссоры бывают в каждой паре, это неизбежно, и именно в такие моменты начинаешь сомневаться, того ли человека выбрал в качестве второй половины. Чаще всего это недовольство во время эмоциональной вспышки, поэтому эксперты рекомендуют не доводить ситуацию до крайности. Все проблемы лучше обсуждать по мере их появления и не на повышенных тонах. Если высокая чувствительность затмевает разум, то всегда можно решить вопрос в переписке, но в виде письма, а не разговора в мессенджере. Так будет время обдумать каждое слово и сбавить градус.

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Одиночество в толпе

Если во время выхода в свет партнёр отлучился и оставил свою пару одну, то у неё могут возникнуть навязчивые мысли. Такие ситуации вызывают желание сразу проверить, чем занят избранник, но слишком пристальное внимание может спровоцировать ссору. Психологи считают, что лучше подождать 15 минут, а после уже отправиться на поиски возлюбленного. А все неприятные мысли записать отдельно, чтобы позже их обдумать, — откуда взялась эта паника и подозрительность. Если раздражение вызывают счастливые парочки вокруг, то стоит сперва оценить собственные ожидания от отношений — не слишком ли завышены требования, в том числе из-за соцсетей. Для решения проблемы всегда можно предложить партнёру сделать что-то романтичное, например съездить на природу или сходить на свидание.

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Повсюду недостатки