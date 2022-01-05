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Эти четыре имени носят мужчины, которые предадут вас не раздумывая

Ранее в некоторых культурах имена имели сакральный смысл и их могли знать только самые близкие люди. Именологи до сих пор считают, что то, как зовут человека, влияет на его личность.

5 января, 10:15
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<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Виталий

Среди тех, кто склонен поступаться принципами, — носители имени Виталий. Его обладатели хитры, умны, упорны и готовы с лихвой использовать эти качества для получения личной выгоды. При этом ради достижения цели они способны сделать выбор не в пользу своей возлюбленной.

Всеволод

Обладатели имени Всеволод зачастую самовлюблённы и эгоистичны. При этом они хорошие манипуляторы и не гнушаются использовать любые, даже самые неприглядные методы, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Благодаря этому в работе они действительно могут добиться успеха, пренебрегая близкими людьми.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Геннадий

Носители имени Геннадий тоже оказались среди тех, кто способен добиваться желаемого аморальными способами. Они обладают высоким навыком коммуникабельности, но за мнимой простотой скрывается расчётливый ум, с помощью которого эти мужчины устраняют конкурентов. О близких они думают далеко не в самую первую очередь, лидирует всегда личная выгода.

Игорь

Замыкают четвёрку обладатели имени Игорь, пишет 5-tv.ru. Они хитры, изворотливы и двуличны. Такие мужчины с лёгкостью могут изменить своё мнение и поступиться принципами ради достижения цели. Они предпочитают общаться с людьми только ради выгоды.

Стоит отметить, что на характер человека влияет множество факторов и необязательно носители этих имён окажутся холодными и расчётливыми манипуляторами и лжецами.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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Комментариев: 4

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Игорь крыловвчера в 16:09

Фуфло

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Anna Aidaвчера в 14:39

Моего дядю зовут Геннадий и он ним кого никогда не предавал и жене не изменял. Добрый, весёлый и честный человек. А текст этот абсолютная белиберда от начала до конца.

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Саша5 января, 22:15

Насчёт Всеволода совершенная неправда.

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