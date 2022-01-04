Блогер Виталий Орехов, известный как Батя, попал в серьёзную аварию в горной местности в районе Златоуста под Челябинском. У автора смешных и немного грустных роликов про российскую глубинку более двух миллионов подписчиков на YouTube.

Видео © Instagram / batyaorekhov

Блогер рассказал, что машина, в которой он ехал, вылетела с дороги в горах, "вдребезги разбилось всё", но им чудом удалось выжить. Родственники, которые ехали с ним в машине, также отделались травмами разной степени тяжести, но меньше всего повезло его подруге Елене. По словам блогера, у девушки в результате ДТП оказался задет спинной мозг.

"Лена пострадала больше всех. Требуется сложная операция на позвоночнике. Сейчас едем из Златоуста на скорой в Челябинск. Есть ли, кто может помочь с медицинским вертолётом до Москвы, платно?" — обратился к подписчикам в "Инстаграме" Орехов.

Батя рассказал чуть позже, что вертолёт решили не ждать, потому что нужно было срочно оперировать девушку. По его словам, Елена уже больше шести часов находится на операционном столе. Он выразил надежду, что хирурги смогут ей помочь, и поблагодарил всех фолловеров за поддержку.