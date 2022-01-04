Гутерриш призвал все страны ООН к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием все страны, входящие во всемирную организацию. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ясно заявил, что хотел бы видеть полную ликвидацию ядерного оружия и, как он отметил в своём заявлении, для этого необходим диалог с участием стран, у которых есть ядерное оружие, и всех других стран ООН", — сказал он, комментируя отсутствие в совместном заявлении "ядерной пятёрки" упоминаний о других странах, владеющих данным видом вооружения.