Захарова назвала провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на категоричный отпор со стороны ООН в ответ на этот шаг.
Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
МИД России считает объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косове (МООНК) провокацией, ведущей к обострению межнациональных отношений. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах", — говорится в её официальном комментарии на сайте министерства.
Как подчеркнула Захарова, Москва рассчитывает, что "это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН". МИД РФ также призвал МООНК и международные силы для Косова "обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии".
Напомним, 31 декабря российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове. Министр иностранных дел республики Доника Гервалла заявила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.
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