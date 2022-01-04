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Захарова назвала провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на категоричный отпор со стороны ООН в ответ на этот шаг.

4 января, 18:09
<p><em style="font-style: italic;">Мария Захарова.</em> Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226816349344488&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

МИД России считает объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косове (МООНК) провокацией, ведущей к обострению межнациональных отношений. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах", — говорится в её официальном комментарии на сайте министерства.

Как подчеркнула Захарова, Москва рассчитывает, что "это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН". МИД РФ также призвал МООНК и международные силы для Косова "обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии".

В ООН заявили, что признание в Косове сотрудника из России персоной нон грата незаконно

В ООН заявили, что признание в Косове сотрудника из России персоной нон грата незаконно

Напомним, 31 декабря российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове. Министр иностранных дел республики Доника Гервалла заявила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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