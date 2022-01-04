Захарова назвала провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

МИД России считает объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косове (МООНК) провокацией, ведущей к обострению межнациональных отношений. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах", — говорится в её официальном комментарии на сайте министерства.

Как подчеркнула Захарова, Москва рассчитывает, что "это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН". МИД РФ также призвал МООНК и международные силы для Косова "обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии".