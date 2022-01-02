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В ООН заявили, что признание в Косове сотрудника из России персоной нон грата незаконно

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что никакого официального уведомления от властей частично признанного государства по этому поводу не поступало.

1 января, 23:39

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке © ТАСС / Zuma

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал признание российского сотрудника организации в Косове персоной нон грата. Он заявил, что этот статус неприменим к работникам ООН.

"Нам стало известно о том, что власти Косова объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косове. Миссия не получала официальных уведомлений от властей Косова в связи с этими заявлениями", — подчеркнул Дюжаррик.

В Посольстве РФ назвали провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата в Косове

В Посольстве РФ назвали провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата в Косове

Он добавил, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (Миссия ООН в Косове). По словам Дюжаррика, Организация Объединённых Наций в связи с этой ситуацией принимает меры для обеспечения безопасности сотрудника и находится в контакте с властями частично признанного государства.

Напомним, 31 декабря российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове. Министр иностранных дел республики Доника Гервалла заявила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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