Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа
По данным СМИ, атака стала ответом на две ракеты, выпущенные в субботу утром из палестинского анклава.
© Twitter / manniefabian
Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Видео © Twitter / manniefabian
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба вооружённых сил.
"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".
Газета Times of Israel сообщает, что израильская атака стала ответом на две ракеты, выпущенные в субботу утром из сектора Газа. Согласно протоколу, срабатывание сирен и перехват не производились, поскольку ракеты упали в море у побережья в центральной части Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.
Ранее журнал Foreign Policy отнёс противостояние Израиля и ХАМАС к числу "пороховых бочек", где в 2022 году может начаться война. Эксперты FP полагают, что боевые действия неизбежны, а процесс мирного урегулирования мёртв.
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