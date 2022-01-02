НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа

По данным СМИ, атака стала ответом на две ракеты, выпущенные в субботу утром из палестинского анклава.

1 января, 23:15

© Twitter / manniefabian

Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Видео © Twitter / manniefabian

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба вооружённых сил.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

Газета Times of Israel сообщает, что израильская атака стала ответом на две ракеты, выпущенные в субботу утром из сектора Газа. Согласно протоколу, срабатывание сирен и перехват не производились, поскольку ракеты упали в море у побережья в центральной части Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.

Истребители Израиля ударили по порту Латакия, когда садился российский борт

Истребители Израиля ударили по порту Латакия, когда садился российский борт

Ранее журнал Foreign Policy отнёс противостояние Израиля и ХАМАС к числу "пороховых бочек", где в 2022 году может начаться война. Эксперты FP полагают, что боевые действия неизбежны, а процесс мирного урегулирования мёртв.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1