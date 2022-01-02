Армия Израиля нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Видео © Twitter / manniefabian

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объектам в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба вооружённых сил.

"ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

Газета Times of Israel сообщает, что израильская атака стала ответом на две ракеты, выпущенные в субботу утром из сектора Газа. Согласно протоколу, срабатывание сирен и перехват не производились, поскольку ракеты упали в море у побережья в центральной части Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.