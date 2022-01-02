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Девелоперы спрогнозировали рост цен на новостройки на 15% в 2022 году

По словам экспертов, основными причинами этого являются ажиотажный спрос на фоне льготной ипотеки, подорожание стройматериалов и рост зарплаты рабочих из-за дефицита трудовых мигрантов.

1 января, 22:59

© ТАСС / Юрий Смитюк

В 2022 году девелоперы ожидают роста цен на жильё на 10–15%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на застройщиков.

"В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10–15%, если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов", — прогнозирует управляющий партнёр компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский.

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По его словам, основными причинами роста цен являются ажиотажный спрос на фоне льготной ипотеки, подорожание стройматериалов и рост зарплат рабочих из-за дефицита трудовых мигрантов. Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин также отнёс к причинам роста цен удорожание земельных участков для новых проектов. По словам эксперта сервиса "Циан.Аналитика" Виктории Кирюхиной, за прошедший год в городах-миллионниках стоимость квадрата в новостройках в среднем выросла на 29%, а средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке увеличилась примерно на 25% — с 84 до 105 тысяч рублей.

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев полагает, что, если не снизить темпы подорожания стройматериалов, а также не нивелировать другие проблемы в отрасли, стоимость первичного жилья действительно продолжит расти. Депутат уверен, что исправить ситуацию может наращивание предложения, открытие новых производств стройматериалов и запуск программы подготовки квалифицированных кадров. Стимулами для инвесторов, считает парламентарий, могут стать налоговые послабления для новых производств в течение пяти лет, субсидирование процентных ставок по кредитам на тот же срок и компенсация прямых капитальных вложений на создание предприятий.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург покинули первую десятку городов мира по росту цен на жильё.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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