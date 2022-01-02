NYT: Учёные из США и Японии выяснили, что "омикрон" поражает лёгкие меньше других штаммов

Новый штамм коронавируса "омикрон" может вызывать менее тяжёлое течение ковида, так как он поражает лёгкие пациента меньше, чем другие варианты данного вируса. К такому выводу пришла группа американских и японских учёных из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Препринт исследования, которое пока не прошло рецензирование и не получило оценку экспертного сообщества, появился в журнале Research Square, пишет The New York Times.

Отмечается, что специалисты провели эксперименты на мышах и хомяках и выяснили, что омикрон-штамм поражал преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку — и распространялся на лёгкие значительно реже, чем другие мутации коронавируса.

Животные, заражённые "омикроном", в среднем испытывали более лёгкие симптомы болезни и реже сталкивались с потерей веса. При этом прежние варианты ковида вызывали рубцы в лёгких и серьёзное затруднение дыхания.

К похожим выводам пришли учёные из Университета Ливерпуля, проводившие исследование на мышах. Их исследование опубликовано на портале biorxiv.org. Сотрудники Университета Гонконга же изучали воздействие "омикрона" на образцах тканей человека. Как выяснили исследователи, в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, этот вариант вируса распространялся медленнее "дельты".

Ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной. В то же время, как отметил эксперт, наблюдения показывают, что привитые и переболевшие ковидом люди легко переносят данную мутацию. А вот для невакцинированных у него не очень приятные новости.