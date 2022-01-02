Гинцбург: Назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца

Назальная вакцина против коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот через три–четыре месяца. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три–четыре", — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург отметил, что назальная вакцина будет эффективна и против нового штамма "омикрон". По его словам, лабораторные тесты показывают, что инъекционный "Спутник V" защищает от этого варианта ковида, а следовательно, и вакцина в назальной форме также будет эффективна.

Ранее Гинцбург анонсировал набор добровольцев для тестирования назальной вакцины от ковида. Планируется сформировать несколько групп — как уже получавших прививки, так и не вакцинированных.