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Гинцбург: Назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца

По словам учёного, этот препарат будет эффективен и против нового штамма коронавируса "омикрон".

1 января, 21:24

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбург © ТАСС / Артём Геодакян

Назальная вакцина против коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот через три–четыре месяца. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через тричетыре", — приводит его слова ТАСС.

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Гинцбург отметил, что назальная вакцина будет эффективна и против нового штамма "омикрон". По его словам, лабораторные тесты показывают, что инъекционный "Спутник V" защищает от этого варианта ковида, а следовательно, и вакцина в назальной форме также будет эффективна.

Ранее Гинцбург анонсировал набор добровольцев для тестирования назальной вакцины от ковида. Планируется сформировать несколько групп — как уже получавших прививки, так и не вакцинированных.

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Напомним, в октябре 2021 года Минздрав РФ выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от ковида в виде назального спрея. Александр Гинцбург отмечал, что этот препарат не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечив ещё один барьер на пути вируса. Учёный пояснил, что назальная вакцина создаёт местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для инфекции, который пытается попасть в организм.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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