Гинцбург: Назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца
По словам учёного, этот препарат будет эффективен и против нового штамма коронавируса "омикрон".
Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Гинцбург © ТАСС / Артём Геодакян
Назальная вакцина против коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот через три–четыре месяца. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три–четыре", — приводит его слова ТАСС.
Гинцбург отметил, что назальная вакцина будет эффективна и против нового штамма "омикрон". По его словам, лабораторные тесты показывают, что инъекционный "Спутник V" защищает от этого варианта ковида, а следовательно, и вакцина в назальной форме также будет эффективна.
Ранее Гинцбург анонсировал набор добровольцев для тестирования назальной вакцины от ковида. Планируется сформировать несколько групп — как уже получавших прививки, так и не вакцинированных.
Напомним, в октябре 2021 года Минздрав РФ выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от ковида в виде назального спрея. Александр Гинцбург отмечал, что этот препарат не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечив ещё один барьер на пути вируса. Учёный пояснил, что назальная вакцина создаёт местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для инфекции, который пытается попасть в организм.
Лента новостей
Аналитики Resolution отметили катастрофическое снижение уровня жизни британцев
сегодня в 21:15
"Словоблудие неплохого актёра и никакого президента": Рекордное длинное новогоднее обращение Зеленского разгневало жителей Украины
сегодня в 20:56
"Оскверняет память жертв холокоста": Посольство Израиля на Украине осудило факельное шествие в честь Бандеры в Киеве
сегодня в 20:51
Комментариев: 0