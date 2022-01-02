Аналитики Resolution отметили катастрофическое снижение уровня жизни британцев

Жители Великобритании сталкиваются с серьёзными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation.

Они прогнозируют, что максимальная цена на топливо в Британии за 2022 год поднимется ещё на 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей). Кроме того, потребителям придётся заплатить ещё сто фунтов (примерно 10 тысяч рублей) из-за банкротств энергокомпаний.

Помимо этого, дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей Соединённого Королевства 600 фунтов (60 тысяч рублей). По словам экспертов, наибольшие потери понесут семьи с небольшими доходами, которым придётся тратить основную часть средств на погашение счетов за электричество.

Специалисты подчёркивают, что рост заработной платы не поспевает за инфляцией. К концу года зарплата прибавит лишь 0,1%. А индекс потребительских цен в ноябре вырос на 5,1%. Исполнительный директор центра Торстен Белл выразил уверенность, что рост цен на продукты, товары и услуги продолжится на фоне стагнирующих доходов. Он убеждён, что падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что Правительство Британии обязано будет вмешаться, чтобы преодолеть кризис.