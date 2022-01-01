У Александр Головина будет новый тренер в "Монако", Нико Ковача уволили

Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера "Монако". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Несколько дней назад стало известно, что руководство команды отстранило Ковача от работы. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Стефан Надо. По данным издания RMC Sport, в ближайшее время клуб объявит имя нового главного тренера. Вероятно, им станет нынешний наставник бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман. Предварительно он уже согласовал контракт с "Монако".

Ковач возглавил "Монако" летом 2020 года. После 19 туров текущего сезона чемпионата Франции клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.