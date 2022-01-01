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Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заразился ковидом и пропустит игру с "Челси"

Матч чемпионата Англии запланирован на вечер 2 января. Вместо Юргена Клоппа руководить игроками будет его ассистент.

1 января, 14:55
<p><em style="font-style: italic;">Юрген Клопп.</em> Фото © ТАСС / АР / Rui Vieira</p>

Юрген Клопп. Фото © ТАСС / АР / Rui Vieira

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заболел коронавирусом. Наставник сдал положительный тест на CoViD-19, сообщила пресс-служба команды в "Твиттере".

Из-за болезни Клоппу придётся пропустить ближайший матч своих подопечных с "Челси", запланированный на завтра. Известно, что на замену главному тренеру выйдет его ассистент Пепейн Лейндерс. Остальные члены команды "Ливерпуль" и сами игроки успешно прошли тестирование на ковид. Напомним, после 19 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает третье место, при этом имеет игру в запасе.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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