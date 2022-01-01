Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заразился ковидом и пропустит игру с "Челси"

Из-за болезни Клоппу придётся пропустить ближайший матч своих подопечных с "Челси", запланированный на завтра. Известно, что на замену главному тренеру выйдет его ассистент Пепейн Лейндерс. Остальные члены команды "Ливерпуль" и сами игроки успешно прошли тестирование на ковид. Напомним, после 19 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает третье место, при этом имеет игру в запасе.