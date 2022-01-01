Во Франции вводится масочный режим для детей с шести лет
Накануне в республике за сутки было подтверждено 232 тысячи новых случаев инфицирования ковидом.
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Во Франции детей с шести лет обязали носить маски в общественных местах. Требование вступает в силу уже 3 января. Соответствующий декрет размещён на сайте законодательного вестника республики Journal Officiel.
Сейчас маски обязаны носить французы старше 11 лет, если находятся в транспорте, общественных заведениях, спортивных комплексах, религиозных учреждениях. В нескольких городах, в том числе и Париже, масочный режим действует даже на улицах.
Ужесточить требования власти были вынуждены из-за роста числа заражённых ковидом. Во Франции 31 декабря зафиксировали 232 тысячи новых случаев инфицирования. В больницах проходят лечение 18,7 тысячи пациентов с симптомами коронавируса. При этом вакцинированы около 53 миллионов французов — почти 80% населения.
Ранее Лайф писал, что темпы распространения ковида во Франции могут превысить в начале 2022 года планку в 250 тысяч новых случаев в сутки. Об этом предупредил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
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