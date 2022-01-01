Китайцы рассказали, как одним движением пальца избавиться от отёка
Массаж лица улучшает внешний вид и самочувствие, способствует выводу токсинов.
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Недостаток сна и сильная усталость ведут к припухлости и даже отёку лица, предупредил автор статьи в китайском таблоиде Huanqiu Shibao ("Хуаньцю шибао"). Ху Хуацзюнь рассказал, что исправить ситуацию можно в домашних условиях, главное — придерживаться определённых правил.
Так, вывести лимфу и улучшить внешний вид можно при помощи лимфодренажного массажа. Благодаря ему улучшается тон кожи, токсины выводятся к поверхности кожи, снижается появление прыщей. Кроме того, уменьшаются покраснения и раздражения, связанные с повышенной чувствительностью кожи.
Мягкий массаж снимает отёчность и припухлость, снижает утомляемость кожи, возвращает ей упругость и молодость. Когда лицо опухло, можно самостоятельно отводить лимфу с помощью массажных техник. Научиться им легко, такая процедура может стать частью вашей утренней и вечерней рутины, когда вы ухаживаете за собой.
Если припухлость наблюдается в районе век, можно помассировать кожу, но надо быть особенно осторожными, ведь в этой области она очень нежная. Безымянным пальцем следует потянуть кожу вокруг глаз по направлению к носу.
При каких диагнозах людям следует отказаться от массажа, рассказывал врач Андрей Кабычкин. Специалист призвал быть предельно осторожными при использовании массажных кресел в торговых центрах.
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