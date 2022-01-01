Успенская напомнила Киркорову, что 30 лет назад едва не стала его женой

Певица Любовь Успенская напомнила народному артисту России Филиппу Киркорову, что 30 лет назад он сделал ей предложение руки и сердца. Исполнитель отрицать этот факт не стал и даже пошутил, что "есть шанс новое тридцатилетие открыть с этого". Диалог между артистами произошёл в новогоднем выпуске шоу "Маска".

Киркоров даже предрёк их возможному союзу успех не только семейный, но и творческий. "Поют Успенские-Киркоровы для вас в новогоднюю ночь", — пофантазировал певец. "Так что, я теперь буду Любовь Киркорова?" — ответила ему артистка.

Впрочем, дальше шуток дело вряд ли зайдёт. К тому же Успенская не первый раз публично делится воспоминаниями о несостоявшемся браке с королём эстрады. А её отношение к мужчинам весьма неоднозначное. По словам певицы, они мешают ей жить и заниматься любимой работой. Но, судя по всему, Успенской приятно лишний раз при встрече напомнить Киркорову, что он хотел стать её мужем.

"Ну хотел, было дело… Но Филипп же тоже такая штучка… Он же влюбляется только в таланты. Он очень любил и любит меня как певицу, это бесспорно. И он как раз уже был в Америке, у него были гастроли. И он пришёл ко мне в дом, пел мои песни. И, честно говоря, это было видно, это не то, что там он играл… Я верю, что у него были такие, может быть, планы", — рассказывала Успенская в одном из интервью.