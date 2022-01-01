Нападение пьяного белоруса на снеговика закончилось уголовным делом

В Гродненской области Белоруссии нападение на светодиодного снеговика привело к уголовному делу. Инцидент произошёл в городе Сморгонь. Там 23-летний местный житель шёл по площади, и его почему-то разозлила светящаяся фигура.

Дальнейшие действия дебошира сняла камера наблюдения. Он набросился на элемент декора в форме снеговика, сломал его и начал крушить ногами. Свидетелем этого стала женщина-сторож здания райисполкома. Она нажала тревожную кнопку, милиция быстро приехала.

Увидев стражей порядка, 23-летний агрессор попытался скрыться, но не смог. В отделении выяснилось, что он был пьян. Молодой человек теперь стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве.