Прямой поток газа по трубопроводу Ямал – Европа с 1 января не возобновился

Поток газа по направлению из России по газопроводу Ямал – Европа с 1 января 2022 года ещё не возобновился, несмотря на заявку мощностей со стороны "Газпрома". Таковы данные газотранспортного оператора Gascade.

Как сообщает ТАСС, при этом увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём его объём увеличился сразу в четыре раза — до 507 тысяч кубометров в час.