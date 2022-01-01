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Прямой поток газа по трубопроводу Ямал – Европа с 1 января не возобновился

Вместо этого увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём сразу в четыре раза.

1 января, 08:57
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article544918/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Поток газа по направлению из России по газопроводу Ямал – Европа с 1 января 2022 года ещё не возобновился, несмотря на заявку мощностей со стороны "Газпрома". Таковы данные газотранспортного оператора Gascade.

Как сообщает ТАСС, при этом увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём его объём увеличился сразу в четыре раза — до 507 тысяч кубометров в час.

"Газпром" забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа на январь

"Газпром" забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа на январь

Лайф сообщал, что "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа в середине декабря. А с 20 декабря компания и вовсе не бронировала мощности, поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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