Прямой поток газа по трубопроводу Ямал – Европа с 1 января не возобновился
Вместо этого увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём сразу в четыре раза.
Фото © ПАО "Газпром"
Поток газа по направлению из России по газопроводу Ямал – Европа с 1 января 2022 года ещё не возобновился, несмотря на заявку мощностей со стороны "Газпрома". Таковы данные газотранспортного оператора Gascade.
Как сообщает ТАСС, при этом увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём его объём увеличился сразу в четыре раза — до 507 тысяч кубометров в час.
Лайф сообщал, что "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа в середине декабря. А с 20 декабря компания и вовсе не бронировала мощности, поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.
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